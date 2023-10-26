В «Технополис Москва» завершается реконструкция корпуса кластера электромобилестроения
Завершается реконструкция корпуса общей площадью 47,2 тысячи квадратных метров на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, ранее помещение принадлежало столичному автогиганту АЗЛК, там автомобили марки «Москвич» доводились до готовности после обкатки. Ефимов рассказал, что реконструкция построенного в 1972 году корпуса началась в январе этого года.
«Уже в первом квартале 2024-го на его территории планируется запустить производство двух компаний кластера электромобилестроения», – подчеркнул Ефимов.
Он также добавил, что найти работу там смогут свыше 450 человек, кроме того эти производства позволят ускорить вывод на российский рынок современного отечественного электротранспорта. Сейчас в корпусе подходят к концу работы по наружным сетям, заливке пола и возведению конструктивных элементов.
Как уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, один производитель займется выпуском литий-ионных батарей, другой наладит производство среднегабаритной техники на электротяге для ЖКХ. Уже в ноябре компании начнут завозить оборудование, подчеркнул он.
Межотраслевой кластер электромобилестроения – один из 16 объединений, созданных на базе цифровой платформы Московского инновационного кластера – i.moscow. Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что в рамках кластера ведется разработка и запуск производства новых платформ для электротранспорта разного назначения.
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