Цены на сигареты вырастут, но не из-за самозатухающей бумаги

Табачные компании могут обязать заменить обычную сигаретную бумагу на самозатухающую. Минздрав предполагает внести такие поправки в технический регламент стран Таможенного союза в IV квартале 2020 года.

В пояснительной записке говорится, что, например, исследования в США показали, что в 2003—2011 годах именно в результате производства сигарет из негорящей бумаги удалось снизить смертность по причине неосторожного курения на 30%.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев в беседе с НСН заявил, что нет доказательств, что самозатухающая бумага привела к уменьшению числа пожаров.

«Если такая мера будет принята, то это приведет к удорожанию сигарет, потому что это очень дорогая бумага. Всего в нескольких странах ее производят. Самое печальное, что не доказана эффективность бумаги, нет статистики, что снизилось число пожаров. Но всё это усложняет производство. Сигареты в год дорожают на 20%. Предположить, как вырастет цена в связи с новыми требованиями, сейчас очень сложно», - отметил собеседник НСН.