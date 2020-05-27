Цены на сигареты вырастут, но не из-за самозатухающей бумаги
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» назвал в беседе с НСН главный ценообразующий фактор на сигареты.
Табачные компании могут обязать заменить обычную сигаретную бумагу на самозатухающую. Минздрав предполагает внести такие поправки в технический регламент стран Таможенного союза в IV квартале 2020 года.
В пояснительной записке говорится, что, например, исследования в США показали, что в 2003—2011 годах именно в результате производства сигарет из негорящей бумаги удалось снизить смертность по причине неосторожного курения на 30%.
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев в беседе с НСН заявил, что нет доказательств, что самозатухающая бумага привела к уменьшению числа пожаров.
«Если такая мера будет принята, то это приведет к удорожанию сигарет, потому что это очень дорогая бумага. Всего в нескольких странах ее производят. Самое печальное, что не доказана эффективность бумаги, нет статистики, что снизилось число пожаров. Но всё это усложняет производство. Сигареты в год дорожают на 20%. Предположить, как вырастет цена в связи с новыми требованиями, сейчас очень сложно», - отметил собеседник НСН.
Максим Королев уточнил, что многое будет зависеть от того, на каком уровне эта инициатива обсуждается. Если на уровне ЕАЭС, то возможно, пройдет несколько лет, прежде чем это станет обязательным для исполнения в России. Как правило, процесс достаточно длительный. Но применение новой бумаги не станет ключевым фактором в ценообразовании на пачку сигарет.
«Налоги растут быстрее, чем какие-либо технологические вещи внедряются. Есть, например, подорожание сырья, это тоже дает вклад в рост цены, но все равно на фоне увеличения налогов это не самый значимый фактор», - признал Максим Королев.
По данным МЧС, с 2014 года по 2018 год в России из-за неосторожности при курении произошло почти 80 тысяч пожаров, на которых погибло свыше 18 тысяч человек, а вред здоровью причинен 12 тысячам человек. Как пишет РИА ФАН, основная масса таких пожаров происходит в жилом секторе.
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