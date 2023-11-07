В столице изготавливают безопасный кабель для школ, поликлиник и торговых центров

Кабель разработан для систем сигнализации, управления доступом, автоматики, голосового и светового оповещения. Всего в столице 20 компаний занимаются изготовлением кабельно-проводниковой продукции, в том числе узкоспециализированной.

«Например, инженеры столичного завода создали кабель, оболочка которого при возгорании не выделяет ядовитые газы и не выводит из строя подключенное оборудование. Изделие предназначено для прокладки и монтажа в местах массового скопления людей. Оболочка и изоляция кабеля выполнена из отечественных полимеров, не уступающих по свойствам и качеству импортным аналогам. Компания уже выпустила свыше 100 километров кабеля», – пояснил Владислав Овчинский.

Изделие прошло необходимые испытания, получило сертификаты и готовится для запуска в серийное производство. По словам главного конструктора предприятия Романа Кузнецова, изделия из безгалогенных полимерных материалов обладают не только повышенной надежностью, у них улучшенные электрические параметры и более продолжительный срок службы даже в условиях повышенной увлажненности .

«Спецкабель» работает с 1997 года и является крупнейшим производителем кабельно-проводниковой продукции в России. В 2021 году предприятие получило статус промышленного комплекса, а в 2022-м его включили в перечень системообразующих организаций России. В штате компании - более 500 человек. Предприятие выпустило в общей сложности 850 тысяч километров изделий. Ежегодно изготавливают более двух тысяч видов продукции.

