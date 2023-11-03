Московский завод поставит оборудование для радиационного контроля на АЭС в Турции
Московское предприятие НПП «Доза» заключило в октябре 2023 года контракт на разработку, производство и поставку автоматизированных систем радиационного контроля (АСРК) для АЭС «Аккую» (Турция). Об этом заявил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, безопасность работы атомной электростанции обеспечат более тысячи технических средств и приборов.
Предприятие отправит в Турцию дозиметры-радиометры со сменными блоками детектирования, универсальные измерительные комплексы, установки контроля радиоактивного загрязнения предметов и персонала. Для их производства завод разработал и наладил серийное производство полностью из российских компонентов блоков детектирования, обладающих высокой чувствительностью.
Контракт предусматривает изготовление и поставку оборудования, проведение испытаний, а также монтаж и наладку. АСРК появятся на четырех энергоблоках и общестанционных зданиях АЭС. Они будут контролировать радиационным уровнем в помещениях, где находится технологическое оборудование, а также на местах работы персонала.
По словам гендиректора НПП «Доза» Алексея Нурлыбаева, в 2023 году компания выполняет проекты все большего масштаба, наращивает производственные мощности и расширяет штат сотрудников. Кроме того, в каждом месяце текущего года предприятие устанавливало рекорды по выручке и отгрузкам готовой продукции.
Москва – город с развитым производством. Здесь функционируют более 4000 промышленных площадок, на них работают свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых заводов. На них выпускают широкий спектр товаров и активно внедряют инновации.
Кроме того, город создает комфортные условия для бизнеса — предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, а также в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт».
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