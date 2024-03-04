В столичном саду имени Баумана появятся новые торговые точки
Предприниматели смогут открыть в саду имени Баумана три кафе и пункт проката спортивного инвентаря: на городские торги выставили права на размещение четырех нестационарных торговых объектов в этом месте притяжения горожан в Басманном районе столицы, рассказал глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.
По его словам, представители малого и среднего бизнеса смогут самостоятельно установить в специально отведенных местах нестационарные торговые объекты.
«Это два киоска и два павильона площадью от 8 до 266 квадратных метров. Все нестационарные объекты будут созданы в единой стилистике, в соответствии с типовыми техническими характеристиками и архитектурными решениями», - уточнил Пуртов.
Он также отметил, что самый большой лот находится в северной части парка рядом с киноплощадкой и сценой, где зимой открыт каток. Там можно поставить павильон в 266 квадратных метров для открытия всесезонного кафе. Ещё две точки общепита в виде киосков площадью 8 и 21 квадратный метр можно будет поставить у дирекции парка и на центральной аллее. Также на центральной аллее сада имени Баумана победитель торгов сможет поставить павильон площадью 50 квадратных метров для проката спортивного инвентаря и оборудования.
В Департаменте уточнили, что заявки на участие в торгах принимают до 22 марта. Городские онлайн-аукционы пройдут 27 марта на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия в них понадобятся регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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