В США заявили о потрясающем росте рубля на фоне санкций

Российская национальная валюта демонстрирует потрясающий рост и входит в список лучших мировых валют в этом году, несмотря на многочисленные санкции западных стран против Москвы, сообщает телеканал CBS со ссылкой на экспертов.

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По их словам, в обычной ситуации страна, сталкивающаяся с ограничительными мерами США и Европейского союза, теряет инвесторов и страдает от оттока капиталов. Это ведет к падению национального платежного средства. Однако РФ предприняла невероятно энергичные шаги по предотвращению вывода денег за границу. В сочетании с резким ростом цен на топливо это увеличило спрос на рубль и укрепило его.

Как заявил профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель, устойчивость рубля означает, что Москва защищена от санкционных мер Запада.

Россиянам выгодно до валютной интервенции купить доллары, но в будущем может возникнуть проблемы с их использованием, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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