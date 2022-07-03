В США заявили о потрясающем росте рубля на фоне санкций

По их словам, в обычной ситуации страна, сталкивающаяся с ограничительными мерами США и Европейского союза, теряет инвесторов и страдает от оттока капиталов. Это ведет к падению национального платежного средства. Однако РФ предприняла невероятно энергичные шаги по предотвращению вывода денег за границу. В сочетании с резким ростом цен на топливо это увеличило спрос на рубль и укрепило его.

Как заявил профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель, устойчивость рубля означает, что Москва защищена от санкционных мер Запада.

Россиянам выгодно до валютной интервенции купить доллары, но в будущем может возникнуть проблемы с их использованием, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

