В США признали, что санкции не остановят строительство «Северного потока 2»

Выдвинутый Трампом на должность посла в РФ замгоссекретаря Джон Салливан заявил, что введение санкций против России не помешает завершению строительства газопровода "Северный поток 2". Об этом сообщает Интерфакс.

"Введение санкций не остановит строительство этого газопровода", - приводит слова Салливана агентство. По мнению, политика у России есть все ресурсы для окончания оставшихся 20%.