В США признали, что санкции не остановят строительство «Северного потока 2»
Выдвинутый Трампом на должность посла в РФ замгоссекретаря Джон Салливан заявил, что введение санкций против России не помешает завершению строительства газопровода "Северный поток 2". Об этом сообщает Интерфакс.
"Введение санкций не остановит строительство этого газопровода", - приводит слова Салливана агентство. По мнению, политика у России есть все ресурсы для окончания оставшихся 20%.
Он отметил что США всегда выступали против строительства газопровода. В частности, в начале октября министр энергетики США Рик Перри заявил, что газопровод станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы, так как увеличит влияние России в ЕС и подвергнет его риску перебоев с поставками газа.
Ранее немецкий политолог и российский энергетик рассказали в эфире НСН, чем мешает строительство «Северного потока»-2 его противникам.
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