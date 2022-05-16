В США предупредили о «кошмаре» для Байдена из-за роста цен на газ

Издание отмечает, что на прошедшей неделе цена на бензин в Соединенных Штатах побила новый рекорд и достигла $4,40 за галлон (около 76 рублей за литр). При этом стоимость природного газа увеличилась до самого высокого уровня за более чем 10 лет, из-за чего в стране выросли затраты на все: «от отопления дома и приготовления пищи до производства удобрений, химикатов и оптовой торговли электроэнергией», пишет Газета.ру.

Как отмечается в материале, в США настал более серьезный «энергетический кошмар», чем ситуация с ценами на бензин. Увеличение стоимости газа поспособствует росту и без того рекордной инфляции, пишет Ura.ru.

По данным Politico, цена на газ выросла из-за сохранения спроса, который обычно снижается весной, на фоне заморозков в ряде американских регионов и выхода США на позицию главного мирового экспортера топлива.

Кроме того, как отмечает издание, администрация президента США Джо Байдена считает экспорт газа полезным «геополитическим инструментом», и американским потребителям придется соперничать с зарубежными покупателями за поставки компаний США.

