В США начался отсчет до «часа Х», когда может наступить дефолт
В США снова начал действовать лимит госдолга, сообщило агентство Вloomberg. Его приостановили в августе 2019 года.
Два года назад потолок госдолга зафиксировали на уровне 22 триллионов долларов. До 2021 года правительство могло занимать любое количество денег, чтобы покрыть бюджетный дефицит. Теперь потолок госдолга установили на уровне в 28,5 триллионов долларов, что едва превышает реальный федеральный долг.
Минфин США начал принимать чрезвычайные меры по финансированию своих обязательств. Если все эти меры будут исчерпаны, а потолок госдолга не поднят или приостановлен, то осенью правительство США не сможет выполнять часть своих обычных расходных обязательств и теоретически может допустить дефолт по госбумагам.
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