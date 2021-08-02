В США начался отсчет до «часа Х», когда может наступить дефолт

В США снова начал действовать лимит госдолга, сообщило агентство Вloomberg. Его приостановили в августе 2019 года.

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Два года назад потолок госдолга зафиксировали на уровне 22 триллионов долларов. До 2021 года правительство могло занимать любое количество денег, чтобы покрыть бюджетный дефицит. Теперь потолок госдолга установили на уровне в 28,5 триллионов долларов, что едва превышает реальный федеральный долг.

Минфин США начал принимать чрезвычайные меры по финансированию своих обязательств. Если все эти меры будут исчерпаны, а потолок госдолга не поднят или приостановлен, то осенью правительство США не сможет выполнять часть своих обычных расходных обязательств и теоретически может допустить дефолт по госбумагам.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДефолтГосдолгСША
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