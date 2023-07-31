В список параллельного импорта включили фотоаппараты Canon и Sony
31 июля 202319:19
Фотоаппараты Canon, Sony и Fujifilm включены в обновленный перечень товаров для параллельного импорта, сообщает РИА Новости.
Также в список вошли батарейки Duracell.
Минпромторг 28 июля утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Полный список может появиться через несколько месяцев.
Ранее сообщалось о возможном запрете параллельного импорта смартфонов Samsung и LG. Глава Минцифры Максут Шадаев назвал меру целесообразной и отметил, что на российском рынке есть китайские аналоги, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru