В список параллельного импорта включили фотоаппараты Canon и Sony

Фотоаппараты Canon, Sony и Fujifilm включены в обновленный перечень товаров для параллельного импорта, сообщает РИА Новости.

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Также в список вошли батарейки Duracell.

Минпромторг 28 июля утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Полный список может появиться через несколько месяцев.

Ранее сообщалось о возможном запрете параллельного импорта смартфонов Samsung и LG. Глава Минцифры Максут Шадаев назвал меру целесообразной и отметил, что на российском рынке есть китайские аналоги, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Lárus Sigurðarson
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