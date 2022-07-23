В Совфеде прогнозируют возврат курса рубля к прежним значениям до конца 2022 года
Центробанк может снизить ключевую ставку до 5%, что характерно для докризисной ситуации, до конца текущего года. Затем последует возврат курса рубля к прежнему значению - 70-80 рублей за евро. Об этом заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов.
Сенатор считает, экономические события произойдут уже к осени.
«Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в пять процентов», — цитирует Абрамова Газета.ru.
В связи с этим, считает сенатор, кредиты станут более доступны и для бизнеса, и для населения, что поможет развитию отечественного производства.
По мнению политика, одновременно со снижением ключевой ставки произойдет падение курса рубля, который вернется к прежним значениям.
«Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы», — подчеркнул сенатор.
Ранее аналитик Олег Сыроваткин заявил, что очередной виток ослабления курса рубля может начаться после принятия западными странами решения по ограничению цены на российскую нефть, сообщает «Прайм».
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