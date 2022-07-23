В Совфеде прогнозируют возврат курса рубля к прежним значениям до конца 2022 года

Центробанк может снизить ключевую ставку до 5%, что характерно для докризисной ситуации, до конца текущего года. Затем последует возврат курса рубля к прежнему значению - 70-80 рублей за евро. Об этом заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Сенатор считает, экономические события произойдут уже к осени.

«Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в пять процентов», — цитирует Абрамова Газета.ru.

В связи с этим, считает сенатор, кредиты станут более доступны и для бизнеса, и для населения, что поможет развитию отечественного производства.