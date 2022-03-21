В Совфеде призвали локализовать в России производство тетрапака

Комментируя информацию в СМИ о дефиците тетрапака он отметил, что если что-то невозможно закупать на Западе, то нужно переориентироваться на азиатские рынки, однако лучший выход - самостоятельно производить упаковку.

«По тетрапаку – нужно осваивать свою технологию, полностью локализовать производство такой упаковки на территории страны», - подчеркнул сенатор.

Абрамов добавил, что считает стеклянную тару оптимальной для молока, также молочные продукты и соки можно разливать в качественные пластиковые бутылки.

Ранее замглавы Минздрава Сергей Глаголев заявил, что возможное отсутствие некоторых лекарств в российских аптеках будет связано не с нехваткой лекарств, а с повышенным спросом, сообщает телеканал «360».

