В Совфеде призвали локализовать в России производство тетрапака

Заместитель главы экономического комитета Совета федераций РФ Иван Абрамов заявил, что производство упаковки для долгого хранения продуктов следует локализовать на территории России, сообщает РИА Новости.

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Комментируя информацию в СМИ о дефиците тетрапака он отметил, что если что-то невозможно закупать на Западе, то нужно переориентироваться на азиатские рынки, однако лучший выход - самостоятельно производить упаковку.

«По тетрапаку – нужно осваивать свою технологию, полностью локализовать производство такой упаковки на территории страны», - подчеркнул сенатор.

Абрамов добавил, что считает стеклянную тару оптимальной для молока, также молочные продукты и соки можно разливать в качественные пластиковые бутылки.

Ранее замглавы Минздрава Сергей Глаголев заявил, что возможное отсутствие некоторых лекарств в российских аптеках будет связано не с нехваткой лекарств, а с повышенным спросом, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
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