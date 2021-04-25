В Совфеде дали комментарий к предложению Минтруда упразднить потребительскую корзину

Предложение признать утратившим силу положение о потребительской корзине в России является со стороны Министерства труда и социальной защиты РФ выполнением требований действующего законодательства о методике расчета прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

В России предложено отказаться от потребительской корзины

«Это выполнение требований действующего законодательства. Изменена схема определения прожиточного минимума, схема решения вопроса, связанного с чистотой определения прожиточного минимума, как и минимального размера оплаты труда. Поэтому в данном случае Министерство труда (и социальной защиты РФ - прим. НСН) просто следует выполнению норм действующего законодательства, не более того», - объяснил сенатор.

Ранее Минтруд разработал два проекта - о признании утратившим силу положения о потребительской корзине в России и об упразднении ежеквартального установления величины прожиточного минимума.

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ФОТО: pixaby.com
ТЕГИ:Валерий РязанскийСовфедПотребительская Корзина
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