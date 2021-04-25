В Совфеде дали комментарий к предложению Минтруда упразднить потребительскую корзину
Предложение признать утратившим силу положение о потребительской корзине в России является со стороны Министерства труда и социальной защиты РФ выполнением требований действующего законодательства о методике расчета прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.
«Это выполнение требований действующего законодательства. Изменена схема определения прожиточного минимума, схема решения вопроса, связанного с чистотой определения прожиточного минимума, как и минимального размера оплаты труда. Поэтому в данном случае Министерство труда (и социальной защиты РФ - прим. НСН) просто следует выполнению норм действующего законодательства, не более того», - объяснил сенатор.
Ранее Минтруд разработал два проекта - о признании утратившим силу положения о потребительской корзине в России и об упразднении ежеквартального установления величины прожиточного минимума.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru