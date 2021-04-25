В Совфеде дали комментарий к предложению Минтруда упразднить потребительскую корзину

«Это выполнение требований действующего законодательства. Изменена схема определения прожиточного минимума, схема решения вопроса, связанного с чистотой определения прожиточного минимума, как и минимального размера оплаты труда. Поэтому в данном случае Министерство труда (и социальной защиты РФ - прим. НСН) просто следует выполнению норм действующего законодательства, не более того», - объяснил сенатор.

Ранее Минтруд разработал два проекта - о признании утратившим силу положения о потребительской корзине в России и об упразднении ежеквартального установления величины прожиточного минимума.

