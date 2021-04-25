В России предложено отказаться от потребительской корзины

В конце прошлого года был принят федеральный закон, согласно которому расчет величины прожиточного минимума и МРОТ производится по медианному доходу. Как считают в министерстве, благодаря этому прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства россиян и повышаться по мере их роста.

В Минтруде назвали данную методику «прогрессивной», «так как она исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не употребляться».

Ранее исследовательский центр «Тинькофф Data» констатировал, что россияне вынужденно экономят на фруктах, овощях и мясе не только из-за падения доходов, но и из-за отставания индексации прожиточного минимума от продуктовой инфляции.

