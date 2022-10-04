В Совете Федерации предложили запретить импорт мяса в РФ

По его словам, необходимо создать в стране дополнительный резерв мясных консервов, благодаря чему будет создан «крайне необходимый в нынешней обстановке стратегический продовольственный запас».

Он считает, что это также позволит убрать с рынка излишки сырья, так как избыточное производство мяса птицы и свинины «найдёт надёжный внутренний сбыт».

«В-третьих, заработают на полную мощность предприятия по производству консервированной продукции», — добавил Савченко.

Ранее российский птицеводческий союз («Росптицесоюз») предложил ограничить содержание домашних птиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».