В Совете Федерации предложили запретить импорт мяса в РФ

Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко заявил, что российскому правительству следует полностью запретить импорт в Россию мяса, в том числе из «дружественных стран» Южной Америки, сообщает издание «Говорит Москва».

Куриное мясо подорожает в России

По его словам, необходимо создать в стране дополнительный резерв мясных консервов, благодаря чему будет создан «крайне необходимый в нынешней обстановке стратегический продовольственный запас».

Он считает, что это также позволит убрать с рынка излишки сырья, так как избыточное производство мяса птицы и свинины «найдёт надёжный внутренний сбыт».

«В-третьих, заработают на полную мощность предприятия по производству консервированной продукции», — добавил Савченко.

Ранее российский птицеводческий союз («Росптицесоюз») предложил ограничить содержание домашних птиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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