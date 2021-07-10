«Конфронтационный шаг». Российский посол оценил ограничения США в отношении российских компаний

Ранее Минторг США внес в черный список три физических и три юридических лица из РФ. В отношении организаций, попавших в перечень, будет действовать режим ужесточенного экспортного контроля.

«Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это в корне контрастирует с заявлениями властей Соединенных Штатов, в том числе в ходе саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений», — считает Антонов.

Посол отметил, что в экспортно-контрольные перечни попали организации, занимающиеся микроэлектроникой, и США «вновь не представили никакой конкретики относительно того, какие именно нарушения были выявлены». Антонов напомнил, что Минторг заявил о «вероятной» закупке электронных компонентов для «неких российских военных программ».

«Такой подход не выдерживает критики», — заключил посол.

