«Конфронтационный шаг». Российский посол оценил ограничения США в отношении российских компаний
Решение американской стороны о включении ряда российских компаний в черный список является конфронтационным шагом, считает посол России в США Анатолий Антонов. Слова дипломата приводятся на странице российской дипмиссии в Facebook.
Ранее Минторг США внес в черный список три физических и три юридических лица из РФ. В отношении организаций, попавших в перечень, будет действовать режим ужесточенного экспортного контроля.
«Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это в корне контрастирует с заявлениями властей Соединенных Штатов, в том числе в ходе саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений», — считает Антонов.
Посол отметил, что в экспортно-контрольные перечни попали организации, занимающиеся микроэлектроникой, и США «вновь не представили никакой конкретики относительно того, какие именно нарушения были выявлены». Антонов напомнил, что Минторг заявил о «вероятной» закупке электронных компонентов для «неких российских военных программ».
«Такой подход не выдерживает критики», — заключил посол.
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