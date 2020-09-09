В Совфеде пообещали проработать введение гарантированного дохода россиян
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что вопрос введения минимального гарантированного дохода может быть проработан к формированию бюджета на 2021-2022 годы.
Ранее в среду замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход. По мнению бывшего премьер-министра, это должна быть некая неприкосновенная сумма, которую государство будет выплачивать гражданину вне зависимости от его рода деятельности, социального и экономического положения.
«Во время пандемии был накоплен серьёзный опыт поддержки населения. Этот опыт даёт серьёзную пищу для размышлений и серьёзную статистику. На сегодняшний день меры поддержки только семей составляют порядка 580 млрд рублей. Плюс расходы, которые понесли регионы. Если сложить это всё и проанализировать, возможно, мы сможем к бюджетному процессу 2021/22 года попробовать некие предложения отрабатывать», – сказал Рязанский в эфире «Радио 1», добавив, что с суммой гарантированных выплат еще нужно определиться.
Введение минимального гарантированного дохода основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин в беседе с НСН предложил сделать по аналогии с материнским капиталом. По его словам, это поможет избежать таких отрицательных побочных эффектов как инфляция и иждивенчество.
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