В Совфеде пообещали проработать введение гарантированного дохода россиян

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что вопрос введения минимального гарантированного дохода может быть проработан к формированию бюджета на 2021-2022 годы.

Ранее в среду замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход. По мнению бывшего премьер-министра, это должна быть некая неприкосновенная сумма, которую государство будет выплачивать гражданину вне зависимости от его рода деятельности, социального и экономического положения.