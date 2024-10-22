В Союзмолоке ответили на слухи о дефиците сливочного масла
Информации о дефиците сливочного масла или значительном сокращении выпуска от производителей не поступало, заявила директор по связям с общественностью Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит.
По ее словам, Россия может обеспечивать себя маслом, в отрасли достаточно перерабатывающих предприятий. Более того, импорт из дружественных стран вырос на 20%, что позволяет удовлетворять спрос, передает NEWS.ru.
Ценам на сливочное масло в России может понадобиться государственное регулирование. По данным Росстата, за август и сентябрь они выросли на 7,9%, а с начала года — почти на 18%. СМИ накануне сообщили, что ряд крупных производителей предупредили торговые сети о снижении числа поставок продукта из-за дефицита сырья.
Цены на молоко и сливочное масло растут из-за увеличения издержек и роста спроса россиян, государству следует субсидировать отрасль, чтобы помочь производителям, заявил ранее президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев «Радиоточке НСН».
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