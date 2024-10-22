В Союзмолоке ответили на слухи о дефиците сливочного масла

Информации о дефиците сливочного масла или значительном сокращении выпуска от производителей не поступало, заявила директор по связям с общественностью Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит.

По ее словам, Россия может обеспечивать себя маслом, в отрасли достаточно перерабатывающих предприятий. Более того, импорт из дружественных стран вырос на 20%, что позволяет удовлетворять спрос, передает NEWS.ru.