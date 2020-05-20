Реклама покидает СМИ, ставя их на грань выживания

Секретарь СЖР в эфире НСН уточнил, в чем заключается сложность с определением мер поддержки этих СМИ.



Многие муниципальные и региональные СМИ не смогут пережить вызванный пандемией коронавируса кризис, заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв.

В беседе с НСН он рассказал, что СЖР собирает предложения от своих региональных организаций с мерами поддержки местных СМИ.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в эфире НСН уточнил, в чем заключается сложность с определением мер поддержки этих СМИ.

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«Пандемия – это та ситуация, при которой очевидных ответов, что будет после нее, нет ни у кого. Что касается муниципальных СМИ, да и СМИ вообще, Союз журналистов России неоднократно говорил, что пандемия сильно ударит по рынку средств массовой информации. Первыми под удар попадут региональные, муниципальные СМИ. Объемы рекламного рынка, которые были до пандемии, безусловно, сократятся. Поэтому СЖР неоднократно выступал, что отрасль СМИ необходимо включить в список наиболее пострадавших от пандемии и требующих мер поддержки со стороны государства. Мы предпринимаем все действия, чтобы эти меры были оказаны», - подчеркнул он.

По данным СЖР, рекламные бюджеты телевидения до конца года сократятся на 30-50%, а печатные СМИ вовсе находятся в критическом положении, поскольку часть продающих прессу киосков закрыта.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РегионыСМИСоюз Журналистов России
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