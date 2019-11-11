В Союзе потребителей объяснили отказ россиян от овощей

Потребление россиянами свежих овощей и картофеля с июля 2018 по июнь 2019 года снизилось на 4,8% в год к году. Об этом говорится в исследовании компании GfK. Чаще всего люди стали отказываться от капусты (потребление упало на 12,3%), сладкого перца (почти 7%), репчатого лука (3,2%), огурцов (1,4%).

Альтернативой для покупателей стали крупы, реализация которых растет на 1,3%, пишет «Ъ». При сравнении цен видно, что средняя стоимость огурцов и помидоров за один килограмм составляет 91 и 98 рублей соответственно, а круп — 49 рублей.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил НСН, что люди не стали меньше употреблять овощей и фруктов, их попросту не хватает на рынке и тенденция эта настораживающая.

«Всегда цены являются результатом компромисса между спросом и предложением. И вряд ли можно сейчас можно говорить, что россияне стали дружно выполнять рекомендации ВОЗ и половину рациона составлять из овощей и фруктов, от этого их не стало хватать. Очевидно, что недостаточный урожай собрали. Осень – время наиболее дешевых овощей и фруктов, значит, тенденция сохранится и зимой. С крупами значит дело обстоит лучше… Хотя вроде бы были перебои с гречкой», - напомнил Шелищ.