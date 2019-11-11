В Союзе потребителей объяснили отказ россиян от овощей
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире НСН зяавил, что государству следует обратить на урожай, потому что овощи и крупы - основа рациона небогатых россиян.
Потребление россиянами свежих овощей и картофеля с июля 2018 по июнь 2019 года снизилось на 4,8% в год к году. Об этом говорится в исследовании компании GfK. Чаще всего люди стали отказываться от капусты (потребление упало на 12,3%), сладкого перца (почти 7%), репчатого лука (3,2%), огурцов (1,4%).
Альтернативой для покупателей стали крупы, реализация которых растет на 1,3%, пишет «Ъ». При сравнении цен видно, что средняя стоимость огурцов и помидоров за один килограмм составляет 91 и 98 рублей соответственно, а круп — 49 рублей.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил НСН, что люди не стали меньше употреблять овощей и фруктов, их попросту не хватает на рынке и тенденция эта настораживающая.
«Всегда цены являются результатом компромисса между спросом и предложением. И вряд ли можно сейчас можно говорить, что россияне стали дружно выполнять рекомендации ВОЗ и половину рациона составлять из овощей и фруктов, от этого их не стало хватать. Очевидно, что недостаточный урожай собрали. Осень – время наиболее дешевых овощей и фруктов, значит, тенденция сохранится и зимой. С крупами значит дело обстоит лучше… Хотя вроде бы были перебои с гречкой», - напомнил Шелищ.
«Основой рациона людей с низкими доходами являются овощи, крупы и дешевые молочные продукты, поэтому государству нужно смотреть за положением дел с доходами населения».
В заочную полемику с председателем Союза потребителей вступила гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова. По ее словам, спада производства овощей в России не было — есть колебания урожаев в зависимости от климатических условий. При этом индустриальное производство овощей в России продолжит рост за счет вытеснения доли импорта. Решетникова привела цифры Минсельхоза, согласно прогнозу которого урожай овощей в России в 2019 году вырастет примерно на 500 тысяч тонн - до 6,6 млн тонн.
«По данным Росстата, люди с самыми низкими доходами едят в два раза меньше по весу употребляемых продуктов, чем те, кто относится к самым доходным группам. Для кого-то это полезно, но не для детей, и важно и то, что они едят. Нужно в этой связи дождаться мнения Минздрава, чтобы понять, как это влияет на здоровье людей»,- отметил глава Союза потребителей Петр Шелищ.
Отсутствие в рационе фруктов и овощей, которых ВОЗ рекомендует съедать не менее 400 грамм в день, приводит к 7,5% смертей. Такие выводы медиков поддерживают и диетологи. Они полагают, что некоторые особенности пищевого поведения, как то пристрастие к сахару, газированным напиткам, досаливанию, в ряде случаев приводят к инсульту, инфаркту и диабету.
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