СМИ: «Газпром» может полностью прекратить поставки газа в недружественные страны
Компания «Газпром» готовится к вероятной остановке поставок газа для некоторых недружественных стран. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
По словам собеседника газеты, «Газпром» уже оценивает последствия полного отключения ряда государств от поставок российского топлива.
Издание отмечает, что клиенты «Газпрома» в Европе все больше опасаются перебоев в поставках из-за требования России о переводе оплаты за топливо в рубли. Европейские компании боятся, что они будут вынуждены взаимодействовать с Банком России, в отношении которого ранее были введены санкции ЕС и США. Поэтому ряд европейских лидеров отказались покупать российский газ за рубли, подчеркнув, что это нарушает действующие контракты, пишет Ura.ru.
Президент России Владимир Путин ранее поручил перевести в рубли оплату поставок газа в недружественные страны, напоминает РЕН ТВ.
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