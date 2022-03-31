СМИ: «Газпром» может полностью прекратить поставки газа в недружественные страны

Компания «Газпром» готовится к вероятной остановке поставок газа для некоторых недружественных стран. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Рябков: Россия надеется найти компромисс с ЕС для оплаты газа в рублях

По словам собеседника газеты, «Газпром» уже оценивает последствия полного отключения ряда государств от поставок российского топлива.

Издание отмечает, что клиенты «Газпрома» в Европе все больше опасаются перебоев в поставках из-за требования России о переводе оплаты за топливо в рубли. Европейские компании боятся, что они будут вынуждены взаимодействовать с Банком России, в отношении которого ранее были введены санкции ЕС и США. Поэтому ряд европейских лидеров отказались покупать российский газ за рубли, подчеркнув, что это нарушает действующие контракты, пишет Ura.ru.

Президент России Владимир Путин ранее поручил перевести в рубли оплату поставок газа в недружественные страны, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:Российский ГазГазпром
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры