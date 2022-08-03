В Siemens объяснили, почему не могут доставить турбину для «Северного потока» в Россию

Турбину для газопровода «Северный поток» пока не удается доставить в Россию. Об этом заявил гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Шольц не увидел препятствий для подключения турбины для «Северного потока» в России

Брух отметил, что компания «крайне заинтересована» в том, чтобы агрегат вернулся в РФ.

«С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы <...> готовы, но нам нужно участие клиента, то есть "Газпрома". Этого пока нет. Поэтому мы не может поставить это турбину, которая находится здесь уже более недели», — цитирует РИА Новости главу Siemens.

Между тем Шольц заявил, что не видит препятствий для транспортировки в Россию турбины, вернувшейся после ремонта из Канады. Канцлер добавил, что агрегат готов к использованию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияСеверный ПотокГазопровод
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры