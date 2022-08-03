В Siemens объяснили, почему не могут доставить турбину для «Северного потока» в Россию
Турбину для газопровода «Северный поток» пока не удается доставить в Россию. Об этом заявил гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Брух отметил, что компания «крайне заинтересована» в том, чтобы агрегат вернулся в РФ.
«С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы <...> готовы, но нам нужно участие клиента, то есть "Газпрома". Этого пока нет. Поэтому мы не может поставить это турбину, которая находится здесь уже более недели», — цитирует РИА Новости главу Siemens.
Между тем Шольц заявил, что не видит препятствий для транспортировки в Россию турбины, вернувшейся после ремонта из Канады. Канцлер добавил, что агрегат готов к использованию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+14 638 / сут.
Умерли
383 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+10 266 / сут.
- ВС России уничтожили базу с польским вооружением во Львовской области
- В Siemens объяснили, почему не могут доставить турбину для «Северного потока» в Россию
- Шредер: Россия привержена урегулированию украинского конфликта путем переговоров
- Ректор «Шанинки» признал вину в мошенничестве и погасил ущерб
- В МИД заявили о завершении эпохи конструктивного сотрудничества России и Запада
- Росгвардия уничтожила в ЛНР шесть украинских диверсантов
- Шольц не увидел препятствий для подключения турбины для «Северного потока» в России
- В Донецке маршрутка подорвалась на мине «Лепесток»
- СМИ: Ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку о невыезде
- В Пентагоне опровергли слова Шойгу об уничтожении HIMARS на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru