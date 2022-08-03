В Siemens объяснили, почему не могут доставить турбину для «Северного потока» в Россию

Брух отметил, что компания «крайне заинтересована» в том, чтобы агрегат вернулся в РФ.

«С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы <...> готовы, но нам нужно участие клиента, то есть "Газпрома". Этого пока нет. Поэтому мы не может поставить это турбину, которая находится здесь уже более недели», — цитирует РИА Новости главу Siemens.

Между тем Шольц заявил, что не видит препятствий для транспортировки в Россию турбины, вернувшейся после ремонта из Канады. Канцлер добавил, что агрегат готов к использованию.

