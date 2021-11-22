В Сербии заявили, что у российского газа нет альтернативы
Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич заявил, что республика готова покупать у России газ максимум по 500 долларов за тысячу кубических метров, сообщает РИА Новости.
По его словам, ранее стоимость газа для Сербии рассчитывалась «по так называемой нефтяной формуле», однако теперь не искючается включение «элемента биржевой, рыночной цены».
«Всё, что ниже 500 долларов, а тем более, около 450 долларов за тысячу кубометров, по моему личному мнению, нас бы полностью устроило», - подчеркнул глава Газовой ассоциации Сербии.
Вулетич добавил, что альтернативы российскому голубому топливу нет.
Ранее суд в ФРГ отклонил иск экологической организации, которая оспаривала разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», сообщает «Свободная пресса».
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