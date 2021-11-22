В Сербии заявили, что у российского газа нет альтернативы

Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич заявил, что республика готова покупать у России газ максимум по 500 долларов за тысячу кубических метров, сообщает РИА Новости.

Стоимость газа в Европе упала ниже $1000

По его словам, ранее стоимость газа для Сербии рассчитывалась «по так называемой нефтяной формуле», однако теперь не искючается включение «элемента биржевой, рыночной цены».

«Всё, что ниже 500 долларов, а тем более, около 450 долларов за тысячу кубометров, по моему личному мнению, нас бы полностью устроило», - подчеркнул глава Газовой ассоциации Сербии.

Вулетич добавил, что альтернативы российскому голубому топливу нет.

Ранее суд в ФРГ отклонил иск экологической организации, которая оспаривала разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
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