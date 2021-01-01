В Сербии запустили часть газопровода «Турецкий поток»

Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток» состоялся утром 1 января. В торжественной церемонии, которая состоялась участвовали посол России Александр Боцан-Харченко и директор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович.

Президент Сербии осмотрел газораспределительный узел в селе Господжинцы, который расположен на севере страны.

«Это имеет огромное значение для Сербии, благодарю вас за проделанную работу», — заявил Вучич и открыл сербский участок для газа из «Турецкого потока».

По данным компании-оператора газопровода Гастранс, пропускная способность соединительного газопровода Болгария-Венгрия, который проходит через Сербию, составит 12,87 миллиардов кубометров газа после подключения к ГТС Венгрии во второй половине 2021 года

Напомним, газопровод проходит от Краснодарского края в Турцию по дну Черного моря, а затем направляется в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его основная ветка для турецких потребителей была открыта президентом РФ Владимиром Путиными вместе с главой Турции Реджепом Эрдоганом в январе 2020 года.

