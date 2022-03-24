В Сербии отметили сложности возвращения компаний из ЕС в Россию из-за цен на газ

Европейские компании получат проблемы по возвращении на российский рынок из-за возросших цен наз газ и замены европейский производителей китайскими. Об этом написал сербский журналист Иван Пайович в местной газете «Правда».

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Колумнист отметил, что европейские компании «легко ушли» из России, тогда как «вернуться им будет куда труднее, если вообще возможно». По его словам, цены на газ повысят цены и на европейские товары, сделав их нерентабельными.

Пайович также добавил, что ЕС уже израсходовал большую часть санкционного влияния против Кремля. Журналист выразил уверенность, что европейцы не смогут перестать закупать российский газ, так как это «уничтожит их экономику и заставит свое население мерзнуть в собственных домах».

Россия не будет поставлять товары в Евросоюз и получать за них оплату в валюте, оплата газа будет производиться в рублях. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин.

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ФОТО: flickr/Gerard Stolk
ТЕГИ:СербияРоссийский ГазЕвросоюз
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