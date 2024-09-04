В Сбербанке допустили повышение или сохранение ключевой ставки

Ключевая ставка на ближайшем заседании Банка России может быть как повышена, так и сохранена, считает старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов. Об этом он заявил в кулуарах Восточного экономического форума, пишет РИА Новости.

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Следующее заседание Центробанка состоится 13 сентября.

«Мы имеем сегодня сценарий и сохранения ставки, и повышения», — указал Скворцов.

По словам эксперта, не следует исключать возможность сохранения ключевой ставки, поскольку мены Центробанка и правительства, принятые для замедления инфляции, «начинают давать результат».

В конце июля Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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