В Сбербанке допустили повышение или сохранение ключевой ставки
Ключевая ставка на ближайшем заседании Банка России может быть как повышена, так и сохранена, считает старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов. Об этом он заявил в кулуарах Восточного экономического форума, пишет РИА Новости.
Следующее заседание Центробанка состоится 13 сентября.
«Мы имеем сегодня сценарий и сохранения ставки, и повышения», — указал Скворцов.
По словам эксперта, не следует исключать возможность сохранения ключевой ставки, поскольку мены Центробанка и правительства, принятые для замедления инфляции, «начинают давать результат».
В конце июля Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Это не преступление»: Юрист назвал пиаром скандал Mia Boyka с девочкой-квадробером
- Минфин РФ нарастит в семь раз объем покупки валюты/золота с 6 сентября
- «5,5 млрд за полгода»: В сфере МСП заняты 260 тысяч женщин-предпринимателей
- В Сбербанке допустили повышение или сохранение ключевой ставки
- Шедевры Фаберже представят на выставке в Музее истории Дальнего Востока
- МО РФ: ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ОПК Украины во Львове
- «Без туристов плохо»: Болгарский депутат заявил о массовой поддержке России в стране
- В Каменском районе под Ростовом локализовали пожар на топливном складе
- Минобороны России сообщило об освобождении Карловки и Пречистовки в ДНР
- Министр спорта Дегтярев презентовал зимние Российско-китайские игры 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru