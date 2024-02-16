Набиуллина: Если ключевая ставка перейдет к снижению, то только плавному

Если ключевая ставка перейдет к снижению, то только плавному, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает «Российская газета».

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По её словам, для устойчивого возвращения инфляции к цели потребуется продолжительное время поддерживать жесткую кредитно-денежную политику.

Глава ЦБ подчеркнула, что задача стоит снизить инфляцию до 4-4,5% к концу года и закрепить ее на целевом уровне в дальнейшем.

Ранее Набиуллина заявила, что инфляция в России начала замедляться, пик прошел осенью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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