Набиуллина: Если ключевая ставка перейдет к снижению, то только плавному

По её словам, для устойчивого возвращения инфляции к цели потребуется продолжительное время поддерживать жесткую кредитно-денежную политику.

Глава ЦБ подчеркнула, что задача стоит снизить инфляцию до 4-4,5% к концу года и закрепить ее на целевом уровне в дальнейшем.

Ранее Набиуллина заявила, что инфляция в России начала замедляться, пик прошел осенью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

