Набиуллина: Если ключевая ставка перейдет к снижению, то только плавному
16 февраля 202415:53
Если ключевая ставка перейдет к снижению, то только плавному, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает «Российская газета».
По её словам, для устойчивого возвращения инфляции к цели потребуется продолжительное время поддерживать жесткую кредитно-денежную политику.
Глава ЦБ подчеркнула, что задача стоит снизить инфляцию до 4-4,5% к концу года и закрепить ее на целевом уровне в дальнейшем.
Ранее Набиуллина заявила, что инфляция в России начала замедляться, пик прошел осенью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина: Если ключевая ставка перейдет к снижению, то только плавному
- Биатлонист Елисеев объявил о завершении профессиональной карьеры
- Глава СК поручил возбудить дело после отравления калининградских школьников
- Путин призвал повышать профподготовку бывших заключенных
- Промес намерен продолжить тренироваться вместе со «Спартаком» в Дубае
- Набиуллина: Инфляция в России начала замедляться, пик прошел осенью
- Воздушная тревога объявлена в Севастополе
- Российский футбольный фанат Косов вышел из французской тюрьмы по УДО
- Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года
- В Бурятии школьник пришел в школу с оружием
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru