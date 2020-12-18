ЦБ РФ объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

В пресс-релизе ЦБ РФ говорится, что следующее рассмотрение вопроса об уровне ключевой ставки запланировано на 12 февраля 2021 года и дальнейшие решения, в том числе возможность её снижения, будут приниматься с учётом «фактической и ожидаемой динамики инфляции», а также «высокой неоднородности текущих тенденций в экономике».

Регулятор заявил, что в настоящее время «наблюдается пауза в восстановлении экономики в IV квартале», однако ухудшение эпидемической обстановки оказывает на процесс «менее значимое сдерживающее влияние на экономику», чем во втором квартале текущего года, чему способствовали точечные ограничения, а также адаптация граждан и предприятий к новым условиям. Снижение ВВП в 2020 году, по прогнозам Банка России, может составить около 4%.

По прогнозам ЦБ РФ, устойчивое возобновление роста российской экономики ожидается весной 2021 года, по мере нормализации ситуации с коронавирусом.

Инфляция по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%, то есть выше прогноза Банка России. В ноябре годовая инфляция выросла до 4,4% (после 4,0% в октябре), и, по оценке на 14 декабря, составила 4,7%. В условиях проводимой денежно-кредитной политики в 2021 году ЦБ РФ прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–4,0%.

