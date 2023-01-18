В Саудовской Аравии ожидают роста цен на нефть в 2023 году
В 2023 году спрос на нефть резко увеличится. Об этом заявил главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер, сообщает агентство Bloomberg.
Причиной этому, как отметил глава одной из ведущих энергетических компаний мира, станут два фактора: экономический рост в Китае и развитие мирового авиационного рынка.
«Мы очень оптимистичны в отношении того, что спрос вернется на китайский рынок», — подчеркнул Нассер.
Он считает, что в ближайшие пару месяцев там произойдет больший подъем экономики.
Глава Saudi Aramco также выразил уверенность в том, что спрос на нефть будет расти до конца десятилетия, несмотря на то, что электромобили становятся всё более популярными.
Ранее эксперт не исключил рост цен на нефть больше 100 долларов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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