В Саратове реконструируют трамвайную сеть

Специалисты Группы компаний «Мосинжпроект» участвуют в проекте комплексного развития сети электротранспорта Саратова и реконструируют трамвайный маршрут на северо-западе города, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в рамках деловой программы Московского урбанистического форума в «Зарядье».

«Сотрудникам инжинирингового холдинга предстоит подготовить рабочую документацию и выполнить работы по реконструкции трамвайных путей, контактной сети и кабельных линий на трамвайном маршруте №6, который проходит в Ленинском – самом крупном – районе Саратова. В частности, предстоит проложить два пути суммарной длиной 9,5 километра, заменить тяговую подстанцию, устроить светофорные развязки», – рассказал гендиректор.

Он уточнил, что работы в статусе генерального подрядчика ведет ООО «СП ТрансТоннельСтрой» (входит в ГК «Мосинжпроект»), которое специализируется на сооружении объектов Московского метрополитена.

Заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса АО «Мосинжпроект» Антон Жиганов добавил, что участие холдинга в комплексном развитии электротранспорта Саратова позволит применить передовой опыт «Мосинжпроект» по созданию высокоэффективных систем городского транспорта, полученный за годы участия в масштабных проектах развития транспортной системы Москвы.

По его словам, сотрудникам холдинга предстоит вписать инфраструктурный объект в действующую среду и обеспечить современной, надежной и удобной транспортной связью десятки тысяч горожан.

Группа компаний «Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, участник ключевых градостроительных программ столицы, включена в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ, выступает «Эксклюзивным партнером» Московского урбанистического форума 2023.