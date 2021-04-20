В РЖД оценили стоимость третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба
Для проведения работ на третьем этапе модернизации БАМа и Транссиба потребуется 350-700 миллиардов рублей, сообщил заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров.
По его словам, возможности финансировать проект до 2025 года собственными средствами у РЖД нет из-за дефицита финансирования долгосрочной программы развития, однако на данный момент обсуждается возможность финансирования строительства за счет средств Фонда национального благосостояния. Тогда часть работ может быть закончена уже к 2025-2026 году.
Третий этап модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей связан с работами в Якутском кластере, где сейчас отмечается рост спроса на перевозку грузов. Потребуется провести сплошные вторые пути от Тынды до Ванино, желательно с электрификацией, что позволит проводить поезда большего веса.
Напомним, что модернизация БАМа и Транссиба – один из крупнейших инфраструктурных проектов в стране, который будет проходить в несколько этапов. Главной целью является увеличение провозной способности магистралей.
Ранее профессор кафедры «Проектирования и строительства железных дорог» Московского госуниверситета путей сообщения Анатолий Васильев в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что строительство второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали займет три-пять лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 589 / сут.
Умерли
106 тыс.+346 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 818 / сут.
- Депутат: Совфед 23 апреля может санкционировать ввод войск в Донбасс
- Вашингтон выделил еще $155 млн на поддержку Украины
- Российский сенатор выступил против ковид-паспортов на заседании ПАСЕ
- Нарышкин: Америка подталкивает Японию к агрессивному внешнеполитическому курсу
- В РЖД оценили стоимость третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба
- Преподавателя ВШЭ задержали по делу о педофилии
- Получателям маткапитала упростили доступ к рефинансированию ипотеки
- МИД РФ назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразмом
- В ГИБДД заявили о невозможности вносить поправки в ПДД
- Рогозин назвал сроки готовности первого модуля новой космической станции РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru