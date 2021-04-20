В РЖД оценили стоимость третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба

Для проведения работ на третьем этапе модернизации БАМа и Транссиба потребуется 350-700 миллиардов рублей, сообщил заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров.

По его словам, возможности финансировать проект до 2025 года собственными средствами у РЖД нет из-за дефицита финансирования долгосрочной программы развития, однако на данный момент обсуждается возможность финансирования строительства за счет средств Фонда национального благосостояния. Тогда часть работ может быть закончена уже к 2025-2026 году.

Стройка века-2. Названы сроки укладки второй ветки БАМа

Третий этап модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей связан с работами в Якутском кластере, где сейчас отмечается рост спроса на перевозку грузов. Потребуется провести сплошные вторые пути от Тынды до Ванино, желательно с электрификацией, что позволит проводить поезда большего веса.

Напомним, что модернизация БАМа и Транссиба – один из крупнейших инфраструктурных проектов в стране, который будет проходить в несколько этапов. Главной целью является увеличение провозной способности магистралей.

Ранее профессор кафедры «Проектирования и строительства железных дорог» Московского госуниверситета путей сообщения Анатолий Васильев в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что строительство второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали займет три-пять лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МодернизацияРЖДЖелезные Дороги
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