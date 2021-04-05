Стройка века-2. Названы сроки укладки второй ветки БАМа

От станции БАМа Улак берёт начало подъездной железнодорожный путь к крупнейшему в России Эльгинскому угольному месторождению в юго-восточной части Якутии. От самого месторождения до БАМа - более 300 километров.

«Мы начинали строить на Эльгинском месторождении в 1980-е годы. Сейчас объем месторождения угля там уникальный, он сопоставим с Нерюнгринским, а по качеству даже превышает. Поэтому ранее построенная в 300 км от месторождения трасса уже не справляется с теми объемами, которые идут по БАМу и Транссибу. Вторая ветка даст дополнительные пропускные возможности. На Восточном полигоне РЖД новыми локомотивами до 7 тыс. тонн составы идут в морской порт Ванино. Когда заканчивалось строительство БАМа, то многие говорили, что это "дорога в никуда", "самый дорогой проект". Но прошло 20-25 лет и уже ее возможности исчерпаны, надо строить новую магистраль», — добавил Васильев.

В Минобороны сообщили, что 5 апреля железнодорожные войска приступают к прокладке второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годы. В военном ведомстве сообщили, что мероприятия по увеличению пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба должны обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в марте сообщил о выделении правительством на улучшение транспортной инфраструктуры страны 780 миллиардов рублей. Средства будут вложены в модернизацию отрасли до 2024 года. «Одна из основных задач — это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог», — заявил тогда глава правительства.

