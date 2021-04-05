Стройка века-2. Названы сроки укладки второй ветки БАМа
Провозные возможности БАМа исчерпаны, что тормозит грузопоток на главных железнодорожных магистралях региона и вызывает необходимость расширения дороги, объяснили в Университете путей сообщения.
Строительство второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали займет три-пять лет, заявил в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» профессор кафедры «Проектирования и строительства железных дорог» Московского госуниверситета путей сообщения Анатолий Васильев.
«Если хотят построить магистраль до 400 км, то это займет от трех до пяти лет. Восточный полигон БАМа строили железнодорожные войска, им это знакомо, опыт есть. Они справятся с этой задачей лучше, чем обычные гражданские строители», — сказал он, комментируя сообщение Минобороны РФ о старте строительства участка от Улака до Февральска. Длина железнодорожной магистрали составит 340 километров, а в строительстве задействуют десять бригад железнодорожных войск.
От станции БАМа Улак берёт начало подъездной железнодорожный путь к крупнейшему в России Эльгинскому угольному месторождению в юго-восточной части Якутии. От самого месторождения до БАМа - более 300 километров.
«Мы начинали строить на Эльгинском месторождении в 1980-е годы. Сейчас объем месторождения угля там уникальный, он сопоставим с Нерюнгринским, а по качеству даже превышает. Поэтому ранее построенная в 300 км от месторождения трасса уже не справляется с теми объемами, которые идут по БАМу и Транссибу. Вторая ветка даст дополнительные пропускные возможности. На Восточном полигоне РЖД новыми локомотивами до 7 тыс. тонн составы идут в морской порт Ванино. Когда заканчивалось строительство БАМа, то многие говорили, что это "дорога в никуда", "самый дорогой проект". Но прошло 20-25 лет и уже ее возможности исчерпаны, надо строить новую магистраль», — добавил Васильев.
В Минобороны сообщили, что 5 апреля железнодорожные войска приступают к прокладке второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годы. В военном ведомстве сообщили, что мероприятия по увеличению пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба должны обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в марте сообщил о выделении правительством на улучшение транспортной инфраструктуры страны 780 миллиардов рублей. Средства будут вложены в модернизацию отрасли до 2024 года. «Одна из основных задач — это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог», — заявил тогда глава правительства.
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