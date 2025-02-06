В «Руспродсоюзе» назвали условие снижения цены на сливочное масло и яйца
Цены на сливочное масло и яйца могут снизиться только при снижении розничной наценки, так как отпускная цена производителя не всегда влияет на цену на полках, заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, передает РИА Новости.
По его словам, включение этих продуктов в список социально значимых позволит сделать прозрачным процесс установления цены. Он призвал работать именно с торговыми сетями, которые в ряде случаев диктуют свои условия в договорах с поставщиками.
Резкое удорожание сливочного масла на полках российских магазинов и торговых сетей связали с ростом потребления мороженного в России. Об этом заявил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов.
По его словам, прирост производства этого лакомства в стране составил около 24%. Белов также отметил, что больший расход сливок, которые используют при изготовлении мороженного уже сказался на производстве сыров и продуктов для гостиниц и кафе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
- Кобахидзе исключил возможность восстановления дипотношений Грузии с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru