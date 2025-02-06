В «Руспродсоюзе» назвали условие снижения цены на сливочное масло и яйца

Цены на сливочное масло и яйца могут снизиться только при снижении розничной наценки, так как отпускная цена производителя не всегда влияет на цену на полках, заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, передает РИА Новости.

По его словам, включение этих продуктов в список социально значимых позволит сделать прозрачным процесс установления цены. Он призвал работать именно с торговыми сетями, которые в ряде случаев диктуют свои условия в договорах с поставщиками.