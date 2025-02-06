В «Руспродсоюзе» назвали условие снижения цены на сливочное масло и яйца

Цены на сливочное масло и яйца могут снизиться только при снижении розничной наценки, так как отпускная цена производителя не всегда влияет на цену на полках, заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, передает РИА Новости.

По его словам, включение этих продуктов в список социально значимых позволит сделать прозрачным процесс установления цены. Он призвал работать именно с торговыми сетями, которые в ряде случаев диктуют свои условия в договорах с поставщиками.

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Резкое удорожание сливочного масла на полках российских магазинов и торговых сетей связали с ростом потребления мороженного в России. Об этом заявил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов.

По его словам, прирост производства этого лакомства в стране составил около 24%. Белов также отметил, что больший расход сливок, которые используют при изготовлении мороженного уже сказался на производстве сыров и продуктов для гостиниц и кафе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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