В Россию поступила первая партия яиц из Азербайджана

Партия в количестве 612 тысяч штук (30 тонн) прибыла через пункт пропуска «Ярыг-Казмалар», уточнила пресс-служба ведомства.

В воскресенье глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что поставки яиц из Турции ожидаются через две-три недели. По его мнению, это позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Президент России Владимир Путин на прямой линии объяснил рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Росстат подсчитал, что с 5 по 11 декабря цены на этот продукт увеличились на 4,6%, напоминает «Радиоточка НСН».

