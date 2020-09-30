В Топливном союзе опровергли закрытие заправок из-за нового ГОСТа

Новые требования к топливораздаточным колонкам не приведут к закрытию АЗС. Такое мнение высказал глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

Он отметил, что новый ГОСТ для колонок на АЗС является "документом добровольного применения", а процесс замены оборудования будет постепенным, что даст бизнесу время на обновление оборудования - никто не закроется завтра.

С 1 октября 2020 года в России вступает в силу новый ГОСТ Р 58927-2020 на топливораздаточные колонки, в котором прописано наличие программного обеспечения, защищающего от несанкционированного доступа. Это должно уменьшить случаи недолива топлива, сообщает ТАСС.

В РТС подчеркнули, что новый стандарт, в первую очередь, касается производителей, которые также должны обеспечить конструкцию, препятствующую несанкционированной замене элементов и установке дополнительных устройств, не заявленных изготовителем.

Ранее вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев заявил "Известиям", что, несмотря на рекомендательный характер ГОСТа, небольшие АЗС не уйдут от ответственности, так как в рамках КоАПа предусмотрены наказания за недолив топлива. А таких заправок в России, по словам Гусева, около 60%, и многим обновление оборудования будет не по карману, что может привести к закрытию бизнеса.