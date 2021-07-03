В российском правительстве не поддержали законопроект о введении налога на роскошь

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала проект закона о введении налога на роскошь, передает ТАСС.

Согласно документу, с 2022 года предлагалось ввести налог для на владельцев жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью свыше 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт и катеров стоимостью более 15 млн рублей. Предусмотренные законопроектом налоговые ставки в отношении объектов недвижимости — от 0,3 до 3 процентов, в зависимости цены объекта. За машины пришлось бы заплатить от 1 до 5 процентов, за яхты и самолеты — от 3 до 7 процентов налога.

Как отметила правительственная комиссия, данное имущество уже облагается налогами. В частности, с 1 января 2014 года при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей применяются повышающие коэффициенты.

В правительстве считают, что принятие законопроекта о налоге на роскошь привело бы к возникновению двойного налогообложения объектов.

