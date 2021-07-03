В российском правительстве не поддержали законопроект о введении налога на роскошь
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала проект закона о введении налога на роскошь, передает ТАСС.
Согласно документу, с 2022 года предлагалось ввести налог для на владельцев жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью свыше 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт и катеров стоимостью более 15 млн рублей. Предусмотренные законопроектом налоговые ставки в отношении объектов недвижимости — от 0,3 до 3 процентов, в зависимости цены объекта. За машины пришлось бы заплатить от 1 до 5 процентов, за яхты и самолеты — от 3 до 7 процентов налога.
Как отметила правительственная комиссия, данное имущество уже облагается налогами. В частности, с 1 января 2014 года при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей применяются повышающие коэффициенты.
В правительстве считают, что принятие законопроекта о налоге на роскошь привело бы к возникновению двойного налогообложения объектов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+23 218 / сут.
Умерли
137 тыс.+679 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+18 197 / сут.
- В российском правительстве не поддержали законопроект о введении налога на роскошь
- В Росморречфлоте рассказали о состоянии экипажа украинского судна в Черном море
- Экс-глава МИД Украины упрекнул ЕС в нежелании разрушить Россию
- В Госдуме предложили поощрять россиян, которые заботятся о своем здоровье
- Ребенок погиб в ДТП в Тамбовской области
- Российский ракетный катер отправили на помощь украинскому судну в Черном море
- Около 20 человек пропали без вести после схода оползня в Японии
- В Иркутской области приостановили работу организаций отдыха и развлечений
- Режим КТО введен на территории Нальчика
- Иммунолог рассказал об особенностях COVID-19 для людей с прививкой и без
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru