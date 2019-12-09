В России значительно подорожает мобильная связь
В 2020 году мобильная связь в России может подорожать на 17-18 процентов. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование агентства Content Review.
Главной причиной удорожания связи станет необходимость соблюдения так называемого пакета Яровой и закона о суверенном рунете. Также свою лепту внесут рост цен на электричество и топливо, а также курс рубля, так операторы приобретают оборудование за рубежом.
Заметнее всего повышение цен станет для россиян, которые пользуются архивными тарифами и тарифами со средней ценовой категорией с ежемесячной платой от 400 до 800 рублей в месяц, передает Ura.ru.
В свою очередь «Известия» писали в ноябре, в 2020 году мобильная связь подорожает минимум на 10 процентов, при этом многие россияне уже сейчас замечают, что начали тратить больше на мобильную связь.
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