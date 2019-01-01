Экономика

В России заявили о подорожании красной икры

20 июля18:13

Почти на треть повысятся цены на красную икру и красную рыбу. Об этом заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, сообщает Интерфакс».

«Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза», — заявил эксперт.

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Савельев прогнозирует в текущем году рост стоимости традиционного российского продукта на 25-30 процентов. Он отметил, что стоимость сахалинской горбуши составляет 320–380 рублей за килограмм, камчатской кеты — 390–410 рублей. По мнению эксперта, возможно небольшое падение цены на лососевых – по мере нарастания улова. Однако, Савельев считает, что прошлогодние рекорды по вылову недостижимы.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН рассказал, какие виды продуктов дорожают быстрее при сокращении доходов населения.

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ФОТО: rasfokus.ru
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