В России заявили о подорожании красной икры

Почти на треть повысятся цены на красную икру и красную рыбу. Об этом заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, сообщает Интерфакс».

«Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза», — заявил эксперт.