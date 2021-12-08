В России замедлилась недельная инфляция

Минэкономики оценило годовую инфляцию в России с 30 ноября по 6 декабря в 8,28% против 8,38% неделей ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Недельная инфляция в РФ повторила максимум начала июля

Цены упали на помидоры, репчатый лук, картофель и яблоки, в то время как на огурцы и белокочанную капусту и морковь цены сильно подскочили, до 4,9%.

Темпы роста цен на продовольственные товары за последний месяц осени 2021 года снизились. Годовая инфляция в ноябре составила 8,4%. По данным министерства экономики это произошло из-за нестандартной динамики цен в сфере услуг, где рост составил 0,81%. Причиной роста послужило повышение стоимости услуг заграничного туризма.

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Фото: pixabay.com
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