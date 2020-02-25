В России закрываются сахарные заводы, но без сладкого страна не останется

Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия. Необходимый уровень рентабельности предприятий не позволяют поддерживать среднегодовые цены на сахар. Как сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин, в сельскохозяйственном сезоне 2020/21 (с августа 2020 года по июль 2021-го) не смогут работать те предприятия, суммарные мощности которых превышают 150 тысяч тонн. Речь идет о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии, Нурлатском сахарном заводе в Татарстане и Товарковском сахарном заводе в Тульской области, пишут «Ведомости».

В интервью НСН Андрей Бодин заявил, что российские потребителей сахаром обеспечены на годы вперед, им волноваться не о чем.

«С 2016 года мы производим сахара, больше чем потребляем. Идет накопление товарных запасов. Внутренние и внешние (экспортные цены) были непривлекательными, не обеспечивали нам возможность рентабельно экспортировать. Участники рынка предпочитали не продавать в убыток, а фиксировать, то есть хранить. Из-за погодных условий в нынешнем году произвели максимальное за всю историю количество сахара. Если смотреть уровень товарного запаса к объему потребления,то мы полностью себя обеспечиваем, и у нас еще хватает на следующий год», - отметил собеседник НСН.

По официальным данным в стране было произведено 77 млн тон сахара, при этом в год Россия потребляет 6 млн тонн.