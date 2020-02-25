В России закрываются сахарные заводы, но без сладкого страна не останется
Председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин перечислил в интервью НСН те меры, которые помогут России вернуть стабильность в отрасли.
Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия. Необходимый уровень рентабельности предприятий не позволяют поддерживать среднегодовые цены на сахар. Как сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин, в сельскохозяйственном сезоне 2020/21 (с августа 2020 года по июль 2021-го) не смогут работать те предприятия, суммарные мощности которых превышают 150 тысяч тонн. Речь идет о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии, Нурлатском сахарном заводе в Татарстане и Товарковском сахарном заводе в Тульской области, пишут «Ведомости».
В интервью НСН Андрей Бодин заявил, что российские потребителей сахаром обеспечены на годы вперед, им волноваться не о чем.
«С 2016 года мы производим сахара, больше чем потребляем. Идет накопление товарных запасов. Внутренние и внешние (экспортные цены) были непривлекательными, не обеспечивали нам возможность рентабельно экспортировать. Участники рынка предпочитали не продавать в убыток, а фиксировать, то есть хранить. Из-за погодных условий в нынешнем году произвели максимальное за всю историю количество сахара. Если смотреть уровень товарного запаса к объему потребления,то мы полностью себя обеспечиваем, и у нас еще хватает на следующий год», - отметил собеседник НСН.
По официальным данным в стране было произведено 77 млн тон сахара, при этом в год Россия потребляет 6 млн тонн.
«Для потребителя опасения нет. Мы успешно экспортируем сахар на мировой рынок. Надеемся, что ситуация на рынке выправится в ближайшее время», - отметил Андрей Бодин.
Анализируя мировой рынок, эксперты пришли к выводу, что он тоже находился на самых низах. Поэтому совпало увеличение объема производства в России с низкими мировыми ценами. Страна готова экспортировать сахар, а в дальнейшем, считают представители отрасли, необходимо повышать собственную внутреннюю эффективность, чтобы стать конкурентоспособными.
«В рамках Евразийского экономического союза есть льготы для некоторых страны, в том числе для Казахстана, Киргизии и Армении. Они имеют возможность импортировать сахар-сырец без уплаты каких-либо пошлин. И это привело к тому, что мы не могли конкурировать с низкими мировыми ценами. Пошлина в свое время нас защищала. Мы привлекли инвестиции. Из нетт-импортёров стали нетт – экспортерами. Мы не могли конкурировать с беспошлинным импортом продукции. Несмотря на нашу имеющуюся товарную массу, Казахстан привез нам более 250 тысяч тонн сахара-сырца. Не будь этой поставки, ситуация была бы более привлекательной», - считает Андрей Бодин.
Цены на сахар вот уже несколько лет подряд демонстрируют постепенное снижение. Согласно данным Росстата, цена в период с 2014 года находится в диапазоне 23-36 руб/кг с понижающим трендом. Так, в 2017 году она падала до 22,9 руб/кг. В долларовом эквиваленте цена на сахар с 2014 года уменьшилась на 28%.
«Мы надеемся, что в перспективе льготы могут быть ликвидированы, и тогда мы выровняем ситуацию на территории пять стран и сможем на равных внутри союза работать. Объем потребления рынка Казахстана составляет почти 550 тысяч тонн. Если бы поставки были равномерными, не было бы такой критической ситуации на рынке, связанной с высоким товарным запасом»,- резюмировал председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.
В официальном сообщении на портала Союза сахарапроизводителей отмечается, что дальнейшими путями по стабилизации ситуации на рынке сахара являются повышение эффективности производства сахарной свеклы и свекловичного сахара, необходимость развития логистической инфраструктуры и увеличения объемов экспорта сахара за пределы стран ЕАЭС.
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