СМИ узнали детали задержания руководства всех сахарных заводов Белоруссии

28 января 202016:42

Сотрудники силовых ведомств задержали директоров и других руководителей всех четырех сахарных заводов, действующих в Белоруссии. Операция проведена в конце прошлой недели, информирует белорусский портал tut.by, ссылаясь на анонимные источники.

В общей сложности по так называемому «сахарному» делу задержаны 11 управленцев, им занимается Комитет государственной безопасности республики. При этом официальных комментариев до сих пор не поступало. Причём одного из директоров сняли прямо во время полёта на отдых. Для этого самолет Минск - Мюнхен развернули и посадили в Гродно.

Согласно анонимным источникам, среди задержанных значится и Дмитрий Кириллов – глава Белорусской сахарной компании - трейдера белорусских сахарных заводов в России с офисом в Москве.

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ФОТО: РИА Новости
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