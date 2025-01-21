В России законодательно закрепят конфискацию иностранных активов
В России закрепят в законе конфискацию иностранных активов, законопроект уже согласован с ключевыми государственными органами, пишут «Известия» со ссылкой на документ.
Законопроект будет рассмотрен правительственной комиссией на следующей неделе, он вписывается в прошлогодний указ президента РФ. Согласно ему, иностранные активы могут быть переданы в государственную собственность.
Пока конфискация иностранных активов в России не проводилась, но сегодня ценные бумаги и средства из «недружественных стран» могут быть заблокированы в России.
В случае передачи Евросоюзом займа Украине в размере $50 млрд, который предполагается погашать доходами от замороженных российских активов, западные активы в России направят на поддержку регионов. Об этом ранее заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Напомним, в ходе пресс-конференции в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что государства G7 заканчивают подготовку предоставления помощи Киеву, которую извлекут из замороженных российских активов. При этом политик отметил, что активы поступят не только из США, но и из стран Европы. По его словам, это необходимо для укрепления военного потенциала Украины и для поддержки экономики Киева. В конце декабря Киев получил первый миллиард из этих средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru