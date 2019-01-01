В России зафиксировано снижение ипотечных ставок

Средневзвешенная ставка по ипотеке в России снизилась по итогам мая 2019 года и составила, по данным ЦБ, 10,54% (в апреле была 10,56%), передает ТАСС.

Общий объем ипотечных кредитов, предоставленных россиянам в январе-мае превысил триллион рублей. За пять месяцев выдано 478 тысяч кредитов.

