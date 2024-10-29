В России за полгода купили ювелирных украшений на 17,2 тонны
За полгода россияне купили ювелирных украшений на 17,2 тонны, что на 4% больше показателей 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на Всемирный золотой совет.
Отмечается, что спрос в России растет, несмотря на дорожающее золото. В денежном выражении рынок за этот период оценивается в 199 миллиардов рублей, что на 30% превышает прошлогодние показатели.
Средний чек на ювелирные украшения также вырос и составил 6858 рублей.
В частности, в первом квартале текущего года рынок ювелирной розницы в стране в денежном выражении вырос до 106,5 млрд рублей. Исследователи объяснили повышенный спрос гендерными праздниками - 23 февраля и 8 марта. В частности, только за март на ювелирные изделия россияне потратили 42,7 млрд рублей. Драйвером роста рынка стал резкий рост онлайн-продаж ювелирных изделий, доля которых в общей структуре рынка выросла с 23% на начало года до 28% в марте.
Ранее совладелец ювелирного бренда Flawless Наталья Находкина заявила, что в золотых изделиях 585-й пробы содержится до 58,5% золота, а всё остальное является примесями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru