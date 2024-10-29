В России за полгода купили ювелирных украшений на 17,2 тонны

За полгода россияне купили ювелирных украшений на 17,2 тонны, что на 4% больше показателей 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на Всемирный золотой совет.

Отмечается, что спрос в России растет, несмотря на дорожающее золото. В денежном выражении рынок за этот период оценивается в 199 миллиардов рублей, что на 30% превышает прошлогодние показатели.