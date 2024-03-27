В России за 2023 год прибавилось шесть долларовых миллиардеров

В России за 2023 год стало на шесть долларовых миллиардеров больше, сообщает Китайский исследовательский институт Hurun.

Отмечается, что это позволило России удержаться в топ-10 государств по этому показателю. Всего, по последним данным, в РФ проживает 76 долларовых миллиардеров.