В России за 2023 год прибавилось шесть долларовых миллиардеров
В России за 2023 год стало на шесть долларовых миллиардеров больше, сообщает Китайский исследовательский институт Hurun.
Отмечается, что это позволило России удержаться в топ-10 государств по этому показателю. Всего, по последним данным, в РФ проживает 76 долларовых миллиардеров.
Страна расположилась на седьмой строчке в Global Rich List. В топ-3 вошли Китай, США и Индия.
Состояние богатейших российских бизнесменов с начала года увеличилось на $11,084 млрд, сообщает Bloomberg. Согласно опубликованному агентством Bloomberg Billionaires Index, сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал с начала 2024 года $3,86 млрд. Состояние бизнесмена составило $22,7 млрд. Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов увеличил свое состояние на $2,08 млрд, до $23 млрд. В свою очередь, глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $1,49 млрд. Его состояние оценили в $25,4 млрд, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru