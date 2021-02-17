В России выросли цены на овощи, куриное мясо и маргарин

Среди плодоовощной продукции максимальный рост цен показали огурцы: их стоимость выросла на 3,6%. Также подорожали картофель — на 2%, помидоры (1,7%), морковь (1,6%), яблоки и репчатый лук (на 1,1%).

Кроме того, по данным статистического ведомства, за минувшую неделю на 0,5% выросли цены на замороженную рыбу, а на 0,3% — на копченые и варено-копченые колбасы, сосиски и сардельки, мясные консервы для детского питания и сычужные сыры.

Также стали дороже на 0,2% вареная колбаса, хлебобулочные изделия из пшеничной муки I и II сортов, макароны и детские сухие молочные смеси.

Кроме того, в России выросли цены на куриные яйца: в 20 регионах страны рост составил от 2 до 6%, в 53 субъектах — от 0,1 до 1,9%. В пяти регионах цены на яйца не изменились, а в семи — снизились на 0,1-9,4%. В среднем по стране эта категория продукции подорожала на 0,9%.

Также средняя стоимость подсолнечного масла в России увеличилась на 0,1%. При этом сахарный песок стал в среднем на 0,1% дешевле.

Согласно данным Росстата, в стране остались прежними цены на сливочное масло, молоко, пшеничную муку, гречку, рис и печенье.

