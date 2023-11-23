В России введен запрет на экспорт пшеницы твердых сортов

Кабмин РФ ввел временный запрет на вывоз за пределы страны пшеницы твердых сортов с 1 декабря 2023-го по 31 мая 2024 года для стабилизации цен на российском продуктовом рынке. Правительством также установлена квота на вывоз зерна из России в объеме 24 млн тонн.

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Как отмечается, решение об этом было подготовлено министерством сельского хозяйства РФ. Кроме того, совместно с Минэкономики Минсельхоз инициировал и установление квоты на экспорт пшеницы, ячменя кукурузы и ржи в страны, которые не входят в ЕАЭС. Мера будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

Ранее в Минсельхозе заявили, что Россия может поставить на экспорт 65 млн тонн зерна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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