В России введен запрет на экспорт пшеницы твердых сортов
Кабмин РФ ввел временный запрет на вывоз за пределы страны пшеницы твердых сортов с 1 декабря 2023-го по 31 мая 2024 года для стабилизации цен на российском продуктовом рынке. Правительством также установлена квота на вывоз зерна из России в объеме 24 млн тонн.
Как отмечается, решение об этом было подготовлено министерством сельского хозяйства РФ. Кроме того, совместно с Минэкономики Минсельхоз инициировал и установление квоты на экспорт пшеницы, ячменя кукурузы и ржи в страны, которые не входят в ЕАЭС. Мера будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года.
Ранее в Минсельхозе заявили, что Россия может поставить на экспорт 65 млн тонн зерна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России введен запрет на экспорт пшеницы твердых сортов
- «Циан»: Квартиры в сданных новостройках Москвы дешевле строящегося жилья
- «Удар попы об лед»: Дерипаска оценил ситуацию с доходами бюджета в 2024 году
- Украина внесла в список «спонсоров войны» немецкую компанию Knauf
- «Извинения и покаяние»: Певица Лайма Вайкуле назвала условие выступления в России
- Глава Минюста: Никто из иноагентов не заявил, что он за Россию
- Умер актер из сериала «Ведьмак» Мусял
- Найк Борзов опубликовал клип на песню для мультфильма «Малышарики»
- ВЦИОМ: SHAMAN, Газманов и Расторгуев вошли в топ-5 музыкантов-патриотов
- В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Максудова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru