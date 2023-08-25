В России временно приостановили выдачу сельской ипотеки

В сообщении говорится, что это связано с решением Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 12% годовых.

«Выдача приостановлена в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств... Она будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации», - указали в министерстве.

Также отмечается, что ведомство продолжает оказывать господдержку на развитие жилищного строительства и благоустройство домовладений.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в рамках программы «Сельская ипотека» сохранилась ставка не более 3% годовых, однако был увеличен максимальный размер кредита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».