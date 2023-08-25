В России временно приостановили выдачу сельской ипотеки
Российские банки временно приостановили выдачу новых ипотечных кредитов по программе «Сельская ипотека», сообщает пресс-служба Минсельхоза России.
В сообщении говорится, что это связано с решением Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 12% годовых.
«Выдача приостановлена в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств... Она будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации», - указали в министерстве.
Также отмечается, что ведомство продолжает оказывать господдержку на развитие жилищного строительства и благоустройство домовладений.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в рамках программы «Сельская ипотека» сохранилась ставка не более 3% годовых, однако был увеличен максимальный размер кредита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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