В России временно приостановили выдачу сельской ипотеки

Российские банки временно приостановили выдачу новых ипотечных кредитов по программе «Сельская ипотека», сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

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В сообщении говорится, что это связано с решением Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 12% годовых.

«Выдача приостановлена в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств... Она будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации», - указали в министерстве.

Также отмечается, что ведомство продолжает оказывать господдержку на развитие жилищного строительства и благоустройство домовладений.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в рамках программы «Сельская ипотека» сохранилась ставка не более 3% годовых, однако был увеличен максимальный размер кредита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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