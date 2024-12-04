СМИ: Стоимость автомобилей в 2025 году вырастет на 15%

По его словам, китайские автомобили и машины отечественного производства при этом подорожают на 10%.

«Повышение цен на новые авто подстегнет спрос на подержанные машины, и цены на них тоже поползут вверх. А как поведут себя владельцы б/у авто – большой вопрос. Кто-то выставит ТС на продажу, пока это выгодно, а кто-то отложит планы по замене машины на новую», - сообщил он «ФедералПресс».

При этом Матвеев уточнил, что не стоит ожидать резкого повышения цен на автомобили с 1 января, поскольку дилерские склады на данный момент заполнены машинами.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года в России было продано 39 583 новых автомобилей Lada, что на 9,8% больше, чем в конце осени прошлого года, напоминает «Радиоточка НСН».

