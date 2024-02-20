В России в 2025 году запустят первое производство подушек безопасности

В России в 2025 году запустят первое производство отечественных подушек безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Соллерс» в Ульяновске, которая и займется производством.

Для реализации проекта компания получила заем на сумму 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности. Отмечается, что на эти средства предприятие закупит необходимое оборудование.