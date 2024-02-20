В России в 2025 году запустят первое производство подушек безопасности

В России в 2025 году запустят первое производство отечественных подушек безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Соллерс» в Ульяновске, которая и займется производством.

Для реализации проекта компания получила заем на сумму 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности. Отмечается, что на эти средства предприятие закупит необходимое оборудование.

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До этого сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» перешла на надежного альтернативного поставщика подушек безопасности для автомобилей, с 7 февраля все машины Lada модели Vesta будут оснащаться двумя подушками. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

Как отметил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, переход на надежного поставщика подушек безопасности завершили в рекордные сроки — около трех месяцев, при этом обычно на такой процесс уходит не менее года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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