В России в 2025 году запустят первое производство подушек безопасности
В России в 2025 году запустят первое производство отечественных подушек безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Соллерс» в Ульяновске, которая и займется производством.
Для реализации проекта компания получила заем на сумму 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности. Отмечается, что на эти средства предприятие закупит необходимое оборудование.
До этого сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» перешла на надежного альтернативного поставщика подушек безопасности для автомобилей, с 7 февраля все машины Lada модели Vesta будут оснащаться двумя подушками. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.
Как отметил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, переход на надежного поставщика подушек безопасности завершили в рекордные сроки — около трех месяцев, при этом обычно на такой процесс уходит не менее года, передает «Радиоточка НСН».
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